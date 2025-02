Die Vereinigten Staaten entfernen Verweise auf der Website über die Nichtunterstützung der Unabhängigkeit Taiwans

HQ

In einem Schritt, der sowohl Lob als auch Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, haben die Vereinigten Staaten still und leise ihre offizielle Haltung zu Taiwan geändert, indem sie eine Erklärung von der Website des Außenministeriums entfernt haben, in der ausdrücklich gesagt wurde, dass sie die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen.

Die Aktualisierung, in der immer noch der Widerstand gegen einseitige Änderungen von beiden Seiten betont wird, enthält nun Verweise auf Taiwans Rolle bei den vom Pentagon geleiteten Technologieinitiativen und die Unterstützung für seine Teilnahme an internationalen Organisationen.

Taiwans Außenminister begrüßte die Revision als positive Veränderung, während Peking, das Taiwan als abtrünnige Provinz betrachtet, noch nicht reagiert hat. Der Zeitpunkt der Änderung kommt inmitten erhöhter Spannungen in der Straße von Taiwan, mit verstärkten chinesischen Militäraktivitäten und einer kürzlichen Durchfahrt eines kanadischen Kriegsschiffs durch die umstrittenen Gewässer.

Ähnliche Formulierungen wurden 2022 entfernt, bevor sie wieder in Kraft gesetzt wurden, was Spekulationen darüber aufkommen ließ, ob diese jüngste Verschiebung dauerhaft bleiben wird. Vorerst bleibt abzuwarten, wie China reagieren wird und ob Washington an dieser jüngsten Revision festhalten wird.