Die Vereinigten Staaten bringen neue Fahrzeuge auf den Markt, die Drohnen jagen und zerstören sollen

Das United States Marine Corps hat begonnen, ein neues mobiles Waffensystem einzuführen, das dazu entwickelt wurde, feindliche Drohnen und andere Luftbedrohungen zu erkennen und zu zerstören, was laut einer neuen Ankündigung eine bedeutende Verbesserung seiner Kurzstreckenluftabwehr darstellt.

Bekannt als Marine Air Defense Integrated System, oder MADIS, verwandelt die Plattform zwei Joint Light Tactical Vehicles in ein koordiniertes Jäger-Killer-Team. Ein Fahrzeug ist darauf optimiert, Drohnen anzuvisieren, während das andere sich auf bemannte Flugzeuge wie Hubschrauber und Starrflügelflugzeuge konzentriert.

Inzwischen in Vollleistung produziert, wird MADIS von der in Norwegen ansässigen Verteidigungsfirma Kongsberg Defence & Aerospace gebaut. Das System ermöglicht es Marines, Luftbedrohungen während der Bewegung oder von festen Positionen aus zu bekämpfen, ohne zusätzliche Unterstützungseinheiten zu benötigen.

Jedes MADIS-Fahrzeug ist mit fortschrittlichen Sensoren, Zielsoftware und einer Mischung aus Waffen ausgestattet, darunter Stinger-Raketen und eine 30-mm-Kanone. Zusammen bieten die paarigen Fahrzeuge eine schnelle und flexible Reaktion auf die wachsende Bedrohung durch unbemannte Luftsysteme auf dem Schlachtfeld.

Drohnen spielen eine zunehmend zentrale Rolle in der modernen Kriegsführung

Das System ersetzt die älteren tragbaren Luftabwehrsysteme der Marines, bei denen die Truppen von ihren Fahrzeugen absteigen mussten, um Ziele anzugreifen. MADIS schützt die Besatzungen in gepanzerten Fahrzeugen und bietet schnellere Reaktionszeiten und verbesserte Genauigkeit.

Die neueste Version von MADIS umfasst verbesserte Zielalgorithmen, verbesserte Sensorfunktionen und verbesserte Mobilität. Sein modulares Design ermöglicht zukünftige Verbesserungen, wenn neue Luftbedrohungen auftauchen.

Marineeinheiten haben bereits mit dem System begonnen, darunter Schießübungen in Kalifornien und Hawaii. Der erste operative scharfe Feuertest fand Anfang dieses Jahres während der Übung Balikatan, einer großen multinationalen Übung in der Asien-Pazifik-Region, statt.

Da Drohnen eine immer zentralere Rolle in der modernen Kriegsführung spielen, insbesondere in Konflikten wie dem Krieg in der Ukraine, sehen US-Militärplaner Systeme wie MADIS als essenziell für den Schutz von Kräften gegen tief fliegende, schwer zu entdeckende Luftbedrohungen.