Die Vereinigten Staaten blockieren die Zulassung neuer DJI- und anderer ausländischer Drohnenmodelle

US-Regulierungsbehörden haben die Zulassung neuer Drohnenmodelle von Chinas DJI und anderen ausländischen Herstellern untersagt, was Washingtons Vorgehen gegen Drohnen, die als nationale Sicherheitsrisiken gelten, verschärft hat.

Die Federal Communications Commission teilte mit, dass sie DJI, Autel sowie alle ausländischen Drohnen und Schlüsselkomponenten zu ihrer "Covered List" hinzugefügt hat, wodurch sie daran gehindert wurden, die FCC-Genehmigung zu erhalten, die für den Verkauf neuer Modelle in den Vereinigten Staaten erforderlich ist.

Drohnen, die als nationale Sicherheitsbedrohung gelten

Bestehende, zuvor zugelassene Drohnen sind nicht betroffen, und Verbraucher können weiterhin bereits gekaufte Geräte nutzen. Der Schritt folgt auf eine vom Weißen Haus geleitete Sicherheitsüberprüfung, die Risiken wie unbefugte Überwachung, Datenextraktion und Schwachstellen in der Lieferkette hervorhob.

DJI warnte, dass die Entscheidung die Strafverfolgung und Notfallprogramme stören könnte, die stark auf deren Technologie angewiesen sind, während US-Beamte erklärten, der Schritt ziele darauf ab, die Abhängigkeit von ausländischen Drohnen zu verringern und die inländische Produktion zu steigern.

Was die FCC sagte:

"Ich begrüße diese nationale Sicherheitsentscheidung der Exekutive und freue mich, dass die FCC nun ausländische Drohnen und verwandte Komponenten, die ein inakzeptables Risiko für die nationale Sicherheit darstellen, zur Covered List der FCC hinzugefügt hat. Nach Präsident Trumps Führung wird die FCC eng mit US-Drohnenherstellern zusammenarbeiten, um die amerikanische Drohnendominanz zu entfesseln."

"Die heutige Entscheidung hindert Einzelhändler nicht daran, weiterhin Gerätemodelle, die Anfang dieses Jahres oder zuvor über das Genehmigungsverfahren der FCC genehmigt wurden, weiterhin zu verkaufen, zu importieren oder zu vermarkten."

"Nach dem Secure and Trusted Communications Networks Act kann die Kommission die Covered List nur auf Anweisung der nationalen Sicherheitsbehörden aktualisieren. Mit anderen Worten, die Kommission kann diese Liste nicht selbst aktualisieren und ist verpflichtet, die von unseren Experten der nationalen Sicherheitsbehörde getroffenen Entscheidungen umzusetzen."