Die Vereinigten Staaten bewilligen ein Rekord-Rüstungspaket von 11,1 Milliarden Dollar für Taiwan

Die Vereinigten Staaten haben ein Waffenpaket in Höhe von 11,1 Milliarden Dollar für Taiwan genehmigt, den größten je genehmigten Waffenverkauf für die selbstverwaltete Insel – ein Schritt, der die ohnehin schon angespannten Beziehungen zu China weiter belasten dürfte.

Das am Mittwoch angekündigte Paket enthält laut taiwaneschem Verteidigungsministerium acht Hauptgegenstände wie HIMARS-Raketensysteme, Haubitzen, Javelin-Panzerabwehrraketen, Altius-Herumlungsdrohnen und Ersatzteile für bestehende Ausrüstung. Es ist der zweite taiwanesische Waffenverkauf, der unter der aktuellen Regierung von Präsident Donald Trump genehmigt wurde.

Taipeh erklärte, das Abkommen werde seine Selbstverteidigungsfähigkeiten stärken und den Wandel zu "asymmetrischer Kriegsführung" beschleunigen, wobei mobile und präzise und relativ kostengünstige Waffen genutzt werden, um einem viel größeren Gegner entgegenzutreten. Das Pentagon erklärte, die Verkäufe unterstützen nationale und sicherheitspolitische Interessen der USA, indem sie Taiwan helfen, seine Streitkräfte zu modernisieren und eine glaubwürdige Verteidigungshaltung aufrechtzuerhalten.

Waffenverkäufe an Taiwan genießen starke parteiübergreifende Unterstützung

Der vorgeschlagene Verkauf befindet sich in der Kongress-Benachrichtigungsphase, in der die Gesetzgeber ihn blockieren oder ändern können, obwohl Waffenverkäufe an Taiwan traditionell starke parteiübergreifende Unterstützung in Washington genießen.

Das taiwanesische Präsidentenamt begrüßte die Zustimmung und bekräftigte das Engagement der Insel für Verteidigungsreformen und eine breitere gesellschaftliche Widerstandsfähigkeit. Präsident Lai Ching-te kündigte letzten Monat Pläne für weitere 40 Milliarden Dollar an Verteidigungsausgaben von 2026 bis 2033 an und erklärte, die nationale Sicherheit sei nicht verhandelbar.

China verurteilte das Abkommen und warnte, dass US-Waffenverkäufe "den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße schwer untergraben" und Washington vorwarfen, die Unabhängigkeit Taiwans zu fördern. Peking beansprucht Taiwan als sein Territorium, eine von Taipeh abgelehnte Position.