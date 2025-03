Die Vereinigten Staaten bereiten sich auf eine Lockerung der russischen Energiesanktionen vor, wenn ein Friedensabkommen zustande kommt

HQ

Die Vereinigten Staaten bereiten sich im Stillen darauf vor, die russischen Energiesanktionen rasch aufzuheben, wenn ein Friedensabkommen mit der Ukraine zustande kommt, was einen möglichen Strategiewechsel signalisiert, da sich Präsident Donald Trump auf Gespräche mit Wladimir Putin vorbereitet, so Quellen (via Reuters).

Das Weiße Haus hat das Finanzministerium damit beauftragt, Mechanismen zur Lockerung der Beschränkungen für russisches Öl und Gas zu untersuchen, einen Sektor, der im Mittelpunkt der wirtschaftlichen Druckkampagne gegen Moskau steht.

Dieser Schritt signalisiert eher Vorbereitung als einen bevorstehenden Politikwechsel und stellt die Bereitschaft sicher, falls die Diplomatie eine unerwartete Wendung nimmt. Analysten sehen in der Lockerung der Sanktionen ein wichtiges Druckmittel, während Trump vor weiteren Strafen warnt, wenn Russland zögert.

Angesichts der angespannten Energiemärkte und der geopolitischen Einsätze kalkuliert Washington seine Optionen sorgfältig ab. Im Moment bleibt abzuwarten, ob diese Vorbereitungen zu einem Durchbruch führen oder nur die Bühne für eine weitere Runde diplomatischer Waghalsigkeit bereiten.