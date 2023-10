Die Verbindung zwischen Willump und Nunu ist im neuen Song of Nunu-Trailer lebendiger denn je

HQ

Riot Forge und Tequila Works befinden sich in der Endphase der Einführung von Song of Nunu: A League of Legends Story, das am 1. November für PC und Konsolen erscheint (Nintendo Switch am 2. November). Basierend auf den Helden der Summoner's Rift nimmt uns dieser Titel mit auf ein Abenteuer mit dem Championpaar Nunu und Willump.

Diese beiden Freunde müssen durch Freljord laufen, klettern und rutschen, eine eisige Region voller harter Schneestürme und wilder Wölfe... und viel Charme. Sie müssen auch ihren Verstand einsetzen, um durch dieses kalte Ödland vorzudringen und die Geheimnisse zu entdecken, die im Eis verborgen sind.

Und um zu sehen, wie sie koordiniert zusammenarbeiten, schaut euch den neuen Trailer unten an, sowie das Interview mit ihren Regisseuren danach.

