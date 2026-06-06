Die Verbindung zwischen Menschen und Drachen im September Dragon Shelter wiederherstellen

Dragon Shelter, die neue Landwirtschaftssimulation von Wild Forest Studios und Curve Games, hat ihr Veröffentlichungsdatum. Das Spiel, in dem du die Rolle eines Fantasy-Helden schlüpfst, der lieber Drachen befreundet als tötet, kommt diesen September zu uns.

Das Spiel spielt in einer Welt, in der die Bindung zwischen Menschen und Drachen wiederhergestellt werden muss. Du als Spieler bekommst die Aufgabe, diese Bindung wiederherzustellen, und verwandelst verlassene Ländereien in blühende Gehöfte und Städte.

Du baust Feldfrüchte an, sammelst Ressourcen, freundest dich mit Drachen und Stadtbewohnern an Dragon Shelter. Das Spiel erscheint am 24. September auf dem PC.