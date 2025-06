Die Verantwortlichen von CD Projekt Red wissen, dass das Studio in seiner RPG-Nische bleiben muss

HQ

Im Laufe der Jahre und sicherlich mit seinen beiden jüngsten Veröffentlichungen hat sich CD Projekt Red als Entwickler etabliert, der AAA-RPG-Erlebnisse bietet wie nur wenige andere. Es scheint, dass sich das Studio dessen bewusst ist und nicht davon absehen will, diese Art von Erfahrungen zu machen.

Im AnsweRED-Podcast (via VGC) waren sich Mitbegründer Marcin Iwiński und Co-CEO Adam Badowski einig, dass sie nicht wirklich von dem abweichen können, wofür CD Projekt Red heutzutage bekannt ist. "Bei allem, was wir tun, haben wir gelernt, dass wir messerscharf fokussiert sein müssen", sagte Iwiński. "Wir können nicht so viele Dinge tun, die wir gerne tun würden, zu denen wir versucht sind."

"Wir haben es versucht, aber es hat nicht geklappt. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was wir gut können, und wirklich 100 Prozent geben."

"Alles steckt in unserer Strategie. Wir werden AAA-RPGs entwickeln, in denen die Open-World-Geschichte erzählerisch ist, und das ist unsere, sagen wir, Nische. Der Fokus liegt also da", fügte Badowski hinzu.

Erwarte also in absehbarer Zeit keinen linearen Ego-Shooter oder ein VR-Horrorspiel von CD Projekt Red. Solange CDPR gute RPGs macht, bezweifeln wir, dass die Fans wollen, dass sie sich von ihrem bevorzugten Genre entfernen.