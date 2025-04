Die Vegas Falcons versprechen Engagement für MENA-Talente, obwohl sie den Großteil ihres saudischen Kaders auf die Bank setzen müssen

HQ

Wir haben in letzter Zeit ziemlich häufig über die Vegas Falcons berichtet, vor allem, weil das Call of Duty League -Team kürzlich beschlossen hat, von seinen auf Saudi-Arabien fokussierten Bemühungen um mehr erfahrene Talente abzuweichen, um eine bereits schreckliche Saison zu retten, in der sie noch keinen einzigen Punkt geholt haben. Diese Änderung bedeutete, dass die meisten saudischen Spieler, die ursprünglich zugunsten einiger ehemaliger Weltmeister verpflichtet worden waren, auf die Bank gesetzt wurden, aber jetzt hat das Team versprochen, dass dieser Wechsel nicht das Ende seiner auf Talente ausgerichteten Bemühungen in der MENA-Region bedeuten wird.

In einer langen Erklärung erklären die Falcons:

"Als Vegas Falcons begannen unsere Reise mit einer ehrgeizigen Vision: Wir wollten einen rein saudischen Kader auf eine der größten Bühnen der Welt, die Call of Duty League, bringen. Vom Königreich Saudi-Arabien bis in die Vereinigten Staaten war es unsere Mission, Talente in der MENA-Region zu fördern und ihr Potenzial der Welt zu präsentieren.

"In der Mitte der Saison hat sich unsere Richtung verändert. Obwohl unser aktueller CDL-Kader eine breitere Präsenz in Nordamerika aufweist, sind wir stolz darauf, die saudische Vertretung weiterhin auf höchstem Niveau zu präsentieren. Dieser Wandel ist keine Abkehr von unseren Grundwerten, sondern ein Schritt nach vorn auf unserem Weg, den globalen Wettbewerb mit unserer grundlegenden Mission zu verbinden."

Die Falcons versprechen weiterhin, dass sie weiterhin ein rein saudisches Akademieteam unterstützen und gleichzeitig Möglichkeiten anbieten werden, in den Hauptkader aufzusteigen. Es unterstreicht auch meine Aussage: "Wir sind auf lange Sicht hier. Der Traum lebt noch und wir sind noch nicht fertig."

Wir müssen sehen, ob die Falcons an ihrem aktualisierten Kader festhalten oder für das Call of Duty: Black Ops 6 -Event beim Esports World Cup, das auch in Saudi-Arabien stattfindet, wieder auf eine al-Saudi-Aufstellung umsteigen.