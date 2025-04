Die USS Iowa wird als neuestes U-Boot der Virginia-Klasse in die Flotte der United States Navy aufgenommen

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Die US-Marine hat die USS Iowa, ihr neuestes Schnellangriffs-U-Boot der Virginia-Klasse, am Samstag in Groton, Connecticut, in einer Indienststellungszeremonie offiziell willkommen geheißen.

Dieses 377 Fuß lange Schiff, das von General Dynamics Electric Boat gebaut wurde, ist mit modernster Technologie ausgestattet, darunter Tomahawk-Raketen, ein Kernreaktor für unbegrenzte Reichweite und fortschrittliche Systeme für Spezialoperationen.

Mit Fähigkeiten, die von der U-Boot-Abwehr bis hin zu Geheimdienstoperationen reichen, wird die Iowa ein wichtiger Akteur bei den zukünftigen Unternehmungen der Navy sein. Das U-Boot wird eine Besatzung von 135 Seeleuten tragen und setzt das Erbe des Schlachtschiffs USS Iowa fort, das im Zweiten Weltkrieg im Einsatz war.