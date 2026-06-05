Die USA werden wahrscheinlich Tomahawk-Raketenverträge mit Deutschland aufheben

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Quellen von Politico geben an, dass die USA wahrscheinlich Tomahawk-Abkommen mit Deutschland aufheben werden, weil dies Russland verärgern könnte, wie von YLE berichtet wird.

Das US-Verteidigungsministerium wird voraussichtlich ein Abkommen mit Deutschland über Tomahawk-Raketen absagen, da befürchtet wird, dass die Raketenlieferung in russischen Augen als Eskalation der Spannungen angesehen wird. Laut Politico wäre die Absage der Raketenverkäufe eine erstaunliche Kehrtwende eines lang geplanten Abkommens mit einem der größten US-Verbündeten.

Die US-Beamten befürchten, dass die russische Regierung zurückschlagen wird, falls die Regierung von Präsident Donald Trump ihre Bemühungen durchsetzt, Präzisionsraketen mitten in Europa zu platzieren. Jede Entscheidung, die Raketen nicht zu liefern, würde das während der Amtszeit von Präsident Joe Biden getroffene Vereinbarung aufheben und Deutschland ohne die Verteidigung zurücklassen, die deutsche Führungskräfte nach Ansicht ihrer dringend benötigten Verteidigung haben.

Diese Entscheidung wäre Teil eines umfassenderen US-Austritts aus der NATO. Die US-Behörden sind wahrscheinlich auch besorgt über die schwindenden Bestände des Landes. Die Vereinigten Staaten stationierten in den ersten Wochen des Iran-Krieges Tausende von Tomahawk- und Patriot-Raketen. Kriegsminister Pete Hegseth sagte dem Kongress letzten Monat, dass der Austausch von Munition, die in einem militärischen Konflikt verwendet wird, "Monate und Jahre" dauern werde.

Bundeskanzler Friedrich Merz sagte letzten Monat, er erwarte nicht, dass die USA Tomahawk-Raketen in Deutschland stationieren würden, da Marschflugkörper begrenzt verfügbar seien. Tomahawk-Raketen können eine Reichweite von mehr als 1.500 Kilometern haben.