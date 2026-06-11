Die USA werden Iran heute Nacht "sehr hart" treffen und Trump droht, die Insel Kharg, das wichtigste Ölzentrum Irans, zu überfallen

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Donald Trump hat in einem neuen Beitrag auf Truth Social erklärt, dass die Vereinigten Staaten den Iran "HEUTE Nacht SEHR HART" treffen werden und dass "wir irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft die Insel Kharg und andere Ölinfrastrukturpunkte einnehmen und die vollständige Kontrolle über deren Öl- und Gasmärkte übernehmen werden". Trump verglich das mit dem, was sie mit Venezuela gemacht haben, "was sowohl für Venezuela als auch für die Vereinigten Staaten von Amerika hervorragend funktioniert."

Die Insel Kharg ist eine kleine Insel vor der Küste Irans, die ein großes Ölterminal beherbergt, und 90 % des Export-Rohöls fließen über die Insel, hauptsächlich nach China. Sie gilt auch als wirtschaftliche Lebensader der Islamischen Revolutionsgarde (IRGC), wie die BBC berichtet.

Die USA haben bereits zuvor die Insel Kharg angegriffen: Am 13. März sagte Trump, Luftangriffe hätten "alle militärischen Ziele auf der Insel vollständig vernichtet" und einen möglichen Angriff auf die Insel als Bedrohung gegen den Iran genutzt. In einem Interview mit Fox News am Donnerstag sagte Trump, die USA hätten gestern Abend "Bomben im Wert von 250 Millionen Dollar abgeworfen" und sagte, die USA könnten nicht den "Mut" für eine Militäroperation haben, die amerikanische Leben gefährden könnte. "Ich will keine Stiefel am Boden haben, aber wenn ich wollte, könnten wir eine kleine Gruppe Soldaten einsetzen und den ganzen Ort übernehmen."

Trotz Gesprächen über einen Waffenstillstand machten anhaltende Angriffe zwischen Iran und den Vereinigten Staaten, bei denen die USA nach dem Abschuss eines Hubschraubers zurückschlugen, den Waffenstillstand laut Angaben von Quellen in Teheran zu Reuters "bedeutungslos". US-Angriffe trafen einen indischen Tanker vor Oman und töteten drei indische Seeleute.