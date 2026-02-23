Die USA werden die Erhebung von vom Obersten Gerichtshof verhängten Zöllen stoppen

HQ

Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) wird am Dienstag um 0:01 Uhr EST die Erhebung von Zöllen nach dem International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) einstellen, nachdem der Oberste Gerichtshof sie für illegal erklärt hatte. Der Stopp erfolgt mehr als drei Tage nachdem das Oberste Gericht die Abgaben aufgehoben hat, die täglich über 500 Millionen Dollar Einnahmen generiert hatten.

In einer Nachricht an die Versender sagte CBP, alle mit den IEEPA-Anordnungen von Präsident Donald Trump verbundenen Zollcodes deaktiviert zu haben, gab jedoch keine Details zu Rückerstattungen für Importeure an. Die Behörde stellte klar, dass die Aussetzung keine Auswirkungen auf andere Zölle aus der Trump-Ära gemäß Abschnitt 232 (nationale Sicherheit) oder Abschnitt 301 (unlautere Handelspraktiken) hat.

Unterdessen verhängte Trump unter einer anderen gesetzlichen Autorität einen neuen globalen Zoll von 15 %, um die vom Obersten Gerichtshof verworfenen IEEPA-Zölle zu ersetzen. CBP teilte mit, dass es den Versandern durch seinen Cargo Systems Messaging Service weitere Hinweise geben wird, während sich die Handelsgemeinschaft an die Veränderungen gewöhnt...