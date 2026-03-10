Die USA warnen Bürger in Nigeria vor möglicher terroristischer Bedrohung

HQ

Die Vereinigten Staaten haben ihre Bürger in Nigeria vor einer möglichen Terrorbedrohung gegen US-Einrichtungen und angeschlossene Schulen gewarnt, wie aus einer Sicherheitswarnung der US-Botschaft in Nigeria hervorgeht. Die Warnung forderte die Amerikaner auf, bei Besuchen diplomatischer Standorte in Abuja und Lagos zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Die Botschaft erklärte, sie sei seit den koordinierten Angriffen der Vereinigten Staaten und Israel gegen Iran in erhöhter Alarmbereitschaft gewesen. Obwohl keine konkreten Details zur Bedrohung genannt wurden, rieten US-Behörden den Bürgern, in Bezug auf Botschaftsgebäude und US-nahe Schulen wachsam zu bleiben.

Auch die Sicherheit in Abuja wurde nach Drohungen mit pro-iranischen Demonstrationen erhöht. Im Norden Nigerias, wo es eine beträchtliche schiitische muslimische Minderheit gibt, die vom Iran beeinflusst ist, sind in den letzten Tagen Tausende von Demonstranten auf die Straße gegangen, um Teheran zu unterstützen.