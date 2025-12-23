Die USA verzögern geplante Chipzölle in China bis 2027

HQ

Die Trump-Regierung erklärte am Dienstag, sie plane, Zölle auf chinesische Halbleiterimporte zu erheben, angesichts von Pekings Bestreben, die Chipindustrie zu dominieren, wird diese Zölle jedoch bis Juni 2027 verschieben.

Der Zollsatz wird mindestens 30 Tage im Voraus bekannt gegeben, nach einer einjährigen Untersuchung der chinesischen Chip-Importe, die unter der vorherigen Biden-Regierung gestartet wurde. Der US-Handelsvertreter sagte, Chinas Handlungen seien "unvernünftig".

Ein sanfterer Ansatz des US-Präsidenten Donald Trump

Genauer gesagt sagte der US-Handelsvertreter: "Chinas Zielsetzung der Halbleiterindustrie auf Dominanz ist unvernünftig und belastet oder schränkt den US-Handel ein und ist daher strafbar."

Die Verzögerung signalisiert einen sanfteren Ansatz von US-Präsident Donald Trump, da Washington versucht, die Spannungen mit Peking zu verringern, insbesondere nachdem China Exportbeschränkungen für seltene Erdenmetalle eingeführt hat, die für globale Technologielieferketten von entscheidender Bedeutung sind.

Im Rahmen umfassenderer Verhandlungen hat die Regierung außerdem die Beschränkungen für US-Technologieexporte an einige auf der schwarze Liste stehende chinesische Firmen verschoben und prüft, ob Lieferungen von Nvidias zweitleistungsfähigsten KI-Chips nach China erlaubt werden sollen, trotz Bedenken der US-Gesetzgeber.