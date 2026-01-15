Die USA verzeichnen den ersten Populationsabfluss seit 50 Jahren

HQ

Die Vereinigten Staaten verzeichneten 2025 erstmals seit mindestens 50 Jahren eine negative Nettozuwanderung, eine bemerkenswerte Kehrtwende, die laut einem neuen Bericht des Brookings Institution (über ABC) hauptsächlich durch einen Zusammenbruch der Neuankömmlinge und nicht durch einen Anstieg der Abschiebungen verursacht wurde.

Forscher schätzen, dass die Nettomigration im Laufe des Jahres um zwischen 10.000 und 295.000 Menschen zurückging, was einen historischen Wandel darstellt, der mit der umfassenden Einwanderungsrepression der Trump-Regierung und der wachsenden Unsicherheit bezüglich der Einreisepolitik der Vereinigten Staaten zusammenhängt.

Internationale Reisende betreten die Fußgängerlinie, um von Tijuana aus am San Ysidro Port of Entry in die Vereinigten Staaten zu gelangen // Shutterstock

Obwohl die Entfernungen tatsächlich zunahmen, sagt der Bericht, dass der entscheidende Faktor ein starker Rückgang der Eintrittszahlen war, begünstigt durch die Aussetzung der meisten Flüchtlingsprogramme, Kürzungen humanitärer Wege und einen Rückgang temporärer Visa. Brookings schätzt 2025 etwa 310.000 bis 315.000 Entfernungen, nur geringfügig mehr als im Vorjahr und weit unter den offiziellen Meldungen.

Die Studie warnt, dass sich der Trend voraussichtlich auch 2026 fortsetzen wird, da die Finanzierung der Durchsetzung steigt und weiterreichende wirtschaftliche Folgen hat. Sektoren, die stark auf Einwanderergemeinschaften angewiesen sind, könnten ein schwächeres Wachstum verzeichnen, wobei die Konsumausgaben in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich um bis zu 110 Milliarden Dollar sinken werden.