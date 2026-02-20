Die USA verkürzen die Distanz zu Kanada in einer historischen Rivalität im Frauen-Eishockey, gewinnen Gold in Milano-Cortina

HQ

United States holten die Goldmedaille im Frauen-Eishockey mit 2:1, nachdem ein spätes Comeback in der Verlängerung endete. Die kanadische Torhüterin Ann-Renee Desbiens parierte alle Versuche der USA, und Kristin O'Neill erzielte das erste Tor für Kanada. Doch mit nur zwei Minuten regulärer Spielzeit erzielte die USA-Kapitänin Hilary Knight ein Tor und brachte das Spiel in die Verlängerung.

Schließlich erzielte Megan Keller das Siegtor und überraschte Kanada erneut. Nicht so drastisch wie der 5:0-Kantersieg von den USA gegen Kanada in der Gruppenphase, aber genug, um die historische Lücke zwischen den beiden Nationen im Frauen-Eishockey zu verringern – eine Sportart, die erst 1998 in Nagano olympisch wurde, wobei Kanada fünf Goldmedaillen gewann und die USA eine dritte Goldmedaille hinzufügten, was angesichts der Dominanz der USA bei der Weltmeisterschaft vielleicht zu erwarten war. gewann fast jede Ausgabe seit 2005, einschließlich des letzten Jahres.

Im Herren-Eishockey finden heute Freitag die Halbfinals statt, wobei Kanada und die USA erneut Favoriten auf die Goldmedaille sind. Werden Finnland und die Slowakei sie aufhalten?