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Während China und die USA um die Erfindung neuer Roboter und die Beherrschung künstlicher Intelligenz konkurrieren, hat die Trump-Regierung humanoide und vierbeinige Roboter aus ausländischen Ländern verboten, innerhalb ihrer Grenzen zu importieren. Dies liegt daran, dass diese Roboter ein "inakzeptables Risiko" für die nationale Sicherheit Amerikas darstellen.

Das Verbot gilt auch für Stromwechselrichter, da dies eine Gefahr für die US-Wirtschaft darstellt. Laut BBC News sagt die chinesische Botschaft in Washington, dass Peking dieses Verbot ablehnt, da es als politisierte Handelsfragen und Sanktionen unter "grundlosen Vorwänden" angesehen werden. Die chinesische Botschaft erklärte außerdem, dass China "alle notwendigen Maßnahmen" gegen jeglichen Schaden seiner Interessen ergreifen werde und die Länder zusammenarbeiten müssten, um KI zu entwickeln.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Chinas Handel von der Trump-Regierung in Beschuss geraten ist. Während China humanoide Robotik für Arbeit und Freizeit schnell entwickelt, vermeidet die USA, dass diese Maschinen über ihre Grenzen hinauskommen. Wenn du wolltest, dass dein eigener viraler Roboter noch eine Weile herumtanzt, bevor er auf den Boden fällt, hast du in den USA leider Pech gehabt.