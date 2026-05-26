Die USA starten neue Angriffe gegen den Iran, was sie als "Selbstverteidigung" bezeichnen

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Nach einem langen Waffenstillstand und, wenn man US-Beamten glauben darf, konstruktiven Friedensgesprächen, die hinter den Kulissen stattfinden, war es ein Schock, dass die USA kürzlich mehrere gezielte Luftangriffe im Süden Irans durchgeführt haben, bei denen sie iranische Raketenstellungen und Boote ins Visier nahmen, die versuchten, Minen in der Straße von Hormus zu legen.

Wie die BBC berichtet, bezeichnet die offizielle Mitteilung der USA diese Angriffe als "Selbstverteidigung" und sagt außerdem, sie seien "dazu gedacht, unsere Truppen vor Bedrohungen durch iranische Streitkräfte zu schützen".

Außerdem behauptet Hauptmann Tim Hawkins vom Central Command, dass die USA "weiterhin unsere Streitkräfte verteidigen und während des laufenden Waffenstillstands Zurückhaltung zeigen", obwohl die Angriffe kritisiert wurden, weil sie sich nicht wirklich an die offiziellen Standards für Waffenstillstandsbedingungen halten.

Marco Rubio, der US-Außenminister, behauptet, dass trotz dieser Angriffe weiterhin Friedensgespräche stattfinden:

"Wir werden sehen, ob wir Fortschritte machen können. Ich denke, es ist viel Hin und Her über bestimmte Formulierungen im ursprünglichen Dokument, also wird es ein paar Tage dauern", sagte er gegenüber Reportern.