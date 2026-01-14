Die USA stärken die Drohnenabwehr vor der FIFA-Weltmeisterschaft: "Eine neue Ära zur Verteidigung unserer Lufthoheit"

HQ

Die US-Regierung investiert 115 Millionen Dollar in Drohnenbekämpfungstechnologie, um die Sicherheit rund um die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 und bevorstehende Veranstaltungen zum 250-jährigen Jubiläum Amerikas zu stärken, teilte das Heimatschutzministerium am Montag mit.

Die Weltmeisterschaft wird eine der größten Sicherheitsprüfungen unter Präsident Donald Trumps Regierung sein, mit mehr als einer Million Besuchern, die voraussichtlich in die Vereinigten Staaten reisen werden, und Milliarden weiteren, die weltweit zuschauen. Beamte sagen, dass große Menschenmengen und weltweite Aufmerksamkeit Drohnenbedrohungen zu einem wachsenden Problem machen.

Die Befürchtungen sind gestiegen, da der Krieg in der Ukraine gezeigt hat, wie günstig, kleine Drohnen für tödliche Angriffe eingesetzt werden können. Jüngste Drohnenvorfälle in der Nähe von Flughäfen sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten haben auch bei Sicherheitsbehörden Alarm ausgelöst.

"Wir treten in eine neue Ära ein, um unsere Lufthoheit zu verteidigen", sagte Heimatschutzministerin Kristi Noem und betonte die Notwendigkeit, sowohl die Grenzen der Vereinigten Staaten als auch das Landesinnere zu schützen. Die Abteilung sagte nicht, welche Systeme eingesetzt werden, aber die Optionen umfassen Ortungssoftware, Laser, Mikrowellen und automatisierte Waffen.

Die Entscheidung baut auf früheren Mitteln der FEMA auf, die 11 Bundesstaaten, die Weltmeisterschaftsspiele ausrichten, 250 Millionen Dollar für den Kauf ähnlicher Technologien vergab. Staatsoberhäupter, darunter die Gouverneurin von New York, Kathy Hochul, fordern stärkere bundesstaatliche Maßnahmen, da sich Drohnenbedrohungen weiter entwickeln.

