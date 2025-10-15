Die USA rutschen aus den Top 10 der mächtigsten Pässe der Welt

HQ

Zum ersten Mal seit 20 Jahren ist der Reisepass der Vereinigten Staaten aus den Top 10 der mächtigsten Pässe der Welt verschwunden und belegt nun einen Platz knapp außerhalb der Spitzenplätze. Laut dem neuesten Henley Passport Index, einem Ranking, das misst, wie viele Länder ein Reisender ohne Visum besuchen kann, liegt der Reisepass der Vereinigten Staaten jetzt weltweit auf Platz 12. Noch im vergangenen Jahr lagen die Vereinigten Staaten auf Platz 7, bevor sie im Juli dieses Jahres auf Platz 10 abrutschten. Vor zehn Jahren stand es ganz oben auf der Liste. Was halten Sie davon? Wer mehr Details erfahren möchte, kann dies natürlich im Beitrag unten oder unter folgendem Link tun. Go!