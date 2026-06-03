Die USA könnten Atomwaffen in Europa weiter verbreitet stationieren

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Wie die Financial Times berichtet und von Reuters und YLE berichtet wird, könnten die Vereinigten Staaten bereit sein, ihre Atomwaffen in mehr europäischen Verbündeten einzusetzen als bisher. Dies würde als Balanceakt gegenüber der Tatsache gesehen werden, dass die Vereinigten Staaten planen, ihre Truppen und Ausrüstung in Europa zu reduzieren.

Derzeit wird geschätzt, dass die Atomwaffen der USA (in Europa) in der Türkei, den Niederlanden, Belgien, Italien, Deutschland und möglicherweise auch in Großbritannien stationiert sind. Laut der Financial Times haben Polen und die baltischen Staaten Interesse daran gezeigt, US-Atomwaffen auf ihrem Territorium zu haben.

Es muss jedoch gesagt werden, dass Reuters den Bericht nicht sofort überprüfen konnte. Das Weiße Haus, das Verteidigungsministerium und die NATO reagierten nicht sofort auf Anfragen zur Stellungnahme.