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Ein Virus, das "explosiven Durchfall" verursacht, trifft in den USA stark zu, da es in Michigan ausgebrochen ist, könnte sich nun aber auch nach Kalifornien ausbreiten. Gesundheitsbehörden sprechen von einem großen Ausbruch von Cyclosporiasis und verweisen auf Blattgemüse als vermutete mögliche Quelle. Michigan verzeichnet laut The Guardian bereits mehr als 2.600 Fälle, während die CDC Hunderte weitere in "Dutzenden von Bundesstaaten" bestätigt hat. Bisher wurde kein spezifischer Anbauer oder Anbieter von Salat und Salatblättern als tatsächliche Ursache der Krankheit identifiziert.

Der Parasit ist schwer nachzuverfolgen, da Symptome auch Wochen nach der ursprünglichen Infektion auftreten können. Cyclospora kann langanhaltenden Wasserdurchfall, Appetit und Gewichtsverlust verursachen, während ihre lange Inkubationszeit und Berichtsverzögerungen es den Patienten erschweren, sich daran zu erinnern, was sie gegessen haben oder wo sie Nahrung bezogen haben.

Experten im Bereich der öffentlichen Gesundheit warnen, dass Mittelkürzungen die Überwachung von Ausbrüchen noch komplizierter machen könnten. Tatsächlich folgt dies auf Kürzungen bei staatlichen und lokalen Gesundheitsämtern. Auch das Überwachungsprogramm von FoodNet wurde eingegrenzt, während die Überwachung weiterhin mit FDA, CDC und lokalen Partnern weiterarbeitet.

NBC berichtet hingegen, dass einige Ärzte bereits zu besonderer Vorsicht bei frischen Produkten raten, während die Untersuchungen andauern. Ein Infektionskrankheitsspezialist aus San Diego empfahl, frisches Obst und Gemüse vorübergehend zu vermeiden, selbst wenn es gewaschen wird, sobald die Fälle Kalifornien erreichen. Die Empfehlung in Michigan konzentriert sich jedoch darauf, risikoreichere Blattgemüse gründlich zu waschen oder zu kochen und ganze Salatköpfe statt in Beuteln zu wählen