Die USA genehmigten Anti-Drohnen-Lasersystem nahe der mexikanischen Grenze

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Die Federal Aviation Administration und das Pentagon haben den Einsatz eines hochenergetischen Lasersystems genehmigt, das zur Bekämpfung von Drohnen entlang der US-mexikanischen Grenze entwickelt wurde.

Die Vereinbarung folgt auf Sicherheitstests in New Mexico, wobei die Behörden zu dem Schluss kamen, dass das System kein erhebliches Risiko für zivile Flugzeuge darstellt, wenn die richtigen Kontrollen vorhanden sind. Die Technologie soll wachsende Bedenken über Drohnenaktivitäten im Zusammenhang mit kriminellen Netzwerken jenseits der Grenze adressieren.

Die Entscheidung kommt nach früheren Vorfällen, die Alarm geschlagen haben. Im Februar wurde eine Regierungsdrohne versehentlich vom System abgeschossen, was vorübergehende Flugbeschränkungen in der Nähe von Fort Hancock, Texas, auslöste. Tage zuvor wurden Flüge am Flughafen El Paso kurzzeitig eingestellt, nachdem das System ohne vollständige Sicherheitsfreigabe genutzt worden war.

Der Schritt reagiert auf einen starken Anstieg der Drohnenüberfälle (Berichten zufolge mehr als 1.000 pro Monat), die oft mit Überwachungs- oder Drogenhandelsaktivitäten in Verbindung stehen.