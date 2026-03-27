Die USA erwägen, weitere 10.000 Soldaten in den Nahen Osten zu entsenden. Bericht

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Das Pentagon erwägt laut einem exklusiven Artikel des Wall Street Journal eine Entsendung von bis zu 10.000 zusätzlichen US-Bodentruppen in den Nahen Osten, der Beamte zitiert, die mit der Planung vertraut sind.

Die Streitkräfte würden wahrscheinlich Infanterieeinheiten und gepanzerte Fahrzeuge umfassen, die etwa 5.000 Marines und Tausende bereits in die Region entsandte Fallschirmjäger der 82. Luftlandeeinheit ergänzen.

Die Truppen wären wahrscheinlich in Schlagdistanz zu Iran und der Insel Kharg, einem wichtigen iranischen Ölexportterminal, positioniert.

Donald Trump hat wiederholt erklärt, dass er beabsichtigt, die Straße von Hormus wieder zu öffnen, mit oder ohne Unterstützung der Alliierten. "Alle Ankündigungen bezüglich Truppenstationierungen werden vom Kriegsministerium kommen. Präsident Trump hat stets alle militärischen Optionen zur Verfügung", sagte die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly.

Es bleibt unklar, ob oder wann die zusätzlichen Truppen eintreffen oder wo sie stationiert sein würden.