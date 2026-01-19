Die USA erwägen, britischen Juden Asyl anzubieten

HQ

Berichten zufolge prüft die US-Regierung die Möglichkeit, jüdischen Menschen, die das Vereinigte Königreich verlassen, Asyl zu gewähren, unter Berufung auf zunehmenden Antisemitismus. Robert Garson, ein persönlicher Anwalt von Präsident Donald Trump, sagte gegenüber The Telegraph, dass er die Idee mit dem Außenministerium besprochen habe.

Garson, ein ehemaliger britischer Anwalt, sagte, jüngste Ereignisse (darunter ein islamistischer Angriff auf eine Synagoge in Manchester und Proteste nach dem Hamas-Israel-Konflikt 2023) zeige, dass das Vereinigte Königreich für seine jüdische Gemeinde nicht mehr sicher sei. Er schob einen Teil der Schuld auf Premierminister Keir Starmer und behauptete, die Regierung habe das Wachstum des Antisemitismus zugelassen.

London. Großbritannien. 11. Juli 2024. Ein enormer Anstieg des Antisemitismus wurde aufgrund des Gaza-Krieges gemeldet // Shutterstock

Garson beschrieb britische Juden als "hochgebildet" und "englischsprachig" und stellte sie als attraktive Gruppe für eine mögliche Umsiedlung dar. Er sagte, er habe die Idee auch mit Trumps Sondergesandtem zur Bekämpfung des Antisemitismus, Yehuda Kaploun, in seiner Funktion im US Holocaust Memorial Council angesprochen.

Eine Umfrage des Institute for Jewish Policy Research aus dem Jahr 2025 ergab, dass 35 % der britischen Juden sich unsicher fühlten, ein starker Anstieg gegenüber 9 % im Jahr 2023, wobei fast die Hälfte Antisemitismus als ein "sehr großes" Problem betrachtete. Die Umfrage spiegelt die wachsende Besorgnis über Feindseligkeiten im Vereinigten Königreich nach internationalen Ereignissen wider.

Es ist unklar, wie britische Juden in die US-Flüchtlingsquoten passen würden. Im Oktober kündigte die Trump-Regierung an, die Aufnahme von Flüchtlingen für 2026 auf 7.500 zu begrenzen, hauptsächlich für weiße Südafrikaner, was Fragen zu den Logistiken eines möglichen Asylprogramms aufwirft.