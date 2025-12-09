HQ

Das US-Justizministerium hat zwei chinesische Staatsangehörige angeklagt, weil sie angeblich einen langjährigen Plan inszeniert haben, um Nvidias eingeschränkte H100- und H200-KI-Chips nach China zu schmuggeln. Staatsanwälte sagen, das Netzwerk habe sich auf Strohkäufer, gefälschte Unterlagen und umgelabelte Hardware verlassen, um die seit 2023 geltenden Exportkontrollen zu umgehen.

Den Verdächtigen wird vorgeworfen, mit einem Hongkonger Logistikunternehmen und einer in China ansässigen KI-Firma zusammenzuarbeiten, die falsch beschriftete Chips durch US-Lagerhäuser bewegten, bevor sie sie für den Export vorbereiteten. Beamte beschreiben den Fall als Teil einer umfassenderen Operation, die versuchte, kontrollierte GPUs im Wert von mindestens 160 Millionen Dollar ins Ausland zu verschiffen.

Ein weiterer Teilnehmer des Netzwerks bekannte sich im Oktober schuldig, nachdem Ermittler Dutzende Millionen an Überweisungen gefunden hatten, die zur Finanzierung der Operation verwendet wurden. Washington verschärft weiterhin die Exportbeschränkungen für fortschrittliche Halbleiter, obwohl die Trump-Regierung kürzlich bis heute einige Nvidia-H200-Exporte zugelassen hat.

Trump in der Vergangenheit (Chips werden nicht nach China exportiert):

"Wir werden die nationale Sicherheit schützen, amerikanische Arbeitsplätze schaffen und Amerikas Führung in KI behalten. Die US-Kunden von NVIDIA arbeiten bereits mit ihren unglaublichen, hochentwickelten Blackwell-Chips und bald auch mit Rubin, von denen keiner Teil dieses Deals ist."

Trump heute (erlaubt endlich den Export von Chips nach China):

"Ich habe Präsident Xi aus China informiert, dass die Vereinigten Staaten Nvidia erlauben werden, ihre H200-Produkte an zugelassene Kunden in China und anderen Ländern zu liefern, unter Bedingungen, die weiterhin eine starke nationale Sicherheit ermöglichen."

"Präsident Xi reagierte positiv! 25 % werden an die Vereinigten Staaten von Amerika gezahlt", fügte Trump hinzu. "Diese Politik wird amerikanische Arbeitsplätze unterstützen, die US-Industrie stärken und den amerikanischen Steuerzahlern zugutekommen."