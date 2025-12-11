Die USA beschlagnahmen Öltanker nahe Venezuela

HQ

Die Vereinigten Staaten haben einen großen Öltanker vor der Küste Venezuelas beschlagnahmt, der Berichten zufolge Rohöl für Kuba transportierte, was eine starke Eskalation der ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Washington und der Regierung von Nicolás Maduro markiert.

Laut US-Beamten zielte die Operation auf das, was die Trump-Regierung als illegale Lieferung bezeichnet, um die Sanktionen zu umgehen. Dieser Schritt erfolgt, während das Weiße Haus den Druck auf Caracas verstärkt und argumentiert, dass Venezuelas Ölhandel mit Kuba beide Regime stütze und die regionale Sicherheit untergräbt.

Dies vertieft die Pattsituation zwischen Trump und Maduro

Die venezolanischen Behörden verurteilten die Beschlagnahmung, bezeichneten sie als "Piraterie" und warfen Präsident Donald Trump vor, versucht zu haben, die Wirtschaft des Landes zu erwürgen. Maduros Verbündete warnten, dass der Vorfall Vergeltungsmaßnahmen auslösen und die Karibik weiter destabilisieren könnte.

Die Abfangaktion des Tankers ergänzt eine Reihe jüngster Zusammenstöße, darunter US-Militärschläge auf mutmaßliche Drogenhandelsoperationen und anhaltende politische Streitigkeiten über die umstrittenen Wahlergebnisse Venezuelas. Da die Spannungen steigen, sagen Diplomaten in der Region, sie bereiten sich in den kommenden Wochen auf weitere Konfrontationen vor.