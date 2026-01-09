Die USA beschlagnahmen fünften mit Venezuela verbundenen Öltanker in der Karibik

HQ

Die Vereinigten Staaten haben die Olina beschlagnahmt, was den fünften Öltanker markiert, der in den letzten Wochen im Rahmen einer umfassenden Kampagne zur Verringerung venezolanischer Rohöllieferungen eingesetzt wurde, die Washington als Sanktionsverletzung und Untergrabung der globalen Märkte gilt.

Das United States Southern Command teilte mit, dass Marines und Matrosen der Joint Task Force Southern Spear, die vom Flugzeugträger USS Gerald R. Ford gestartet wurde, die Olina in der Karibik ohne Zwischenfälle enterten, was eine verstärkte maritime Anstrengung zur Durchsetzung der venezolanischen Ölblockade unterstreicht.

Laut Schiffsdaten war die Olina (früher bekannt als Minerva M) von den Vereinigten Staaten genehmigt worden und führte die Flagge von Timor-Leste, ein Register, das offenbar zur Tarnung ihrer Bewegungen verwendet wurde. Das Schiff war aus Venezuela vollständig beladen mit Rohöl ausgelaufen, bevor es abgefangen wurde.

Diese jüngste Beschlagnahme folgt auf eine Reihe von Unterbrechungen, darunter mehrere Tanker, die mit sanktionierten venezolanischen Öllieferungen verbunden sind, die US-Streitkräfte in Karibik- und Nordatlantikgewässern verfolgt und erbeutet haben. Drei weitere voll beladene Schiffe derselben Flottille kehrten Berichten zufolge Anfang dieser Woche in Richtung venezolanischer Häfen zurück.

US-Beamte stellen die Kampagne als Durchsetzung von Sanktionen gegen eine sogenannte "Schattenflotte" von Schiffen dar, die Embargos umgeht, und die Erklärung des Southern Command erklärte, es gebe "keinen sicheren Hafen für Kriminelle".