Die USA beschlagnahmen einen venezuelanischen Öltanker nach China: China sagt, die Beschlagnahme verstoße gegen internationales Recht

China erklärte am Montag, dass die Beschlagnahmung ausländischer Schiffe durch die Vereinigten Staaten einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht darstelle, nachdem US-Streitkräfte einen Öltanker abgefangen hatten, der venezolanisches Rohöl transportierte, das nach China bestimmt war.

Bei einer regulären Pressekonferenz in Peking sagte der Sprecher des Außenministeriums, Lin Jian, Venezuela habe das Recht, normalen Handel mit anderen Ländern zu betreiben, und bekräftigte Chinas Ablehnung der von Washington verhängten "einseitigen und illegalen" Sanktionen.

Die Diskussion folgte auf die Abfangung eines Panama-flaggigen Tankers durch die US-Küstenwache vor der venezolanischen Küste am Samstag. Dieser Schritt erfolgte wenige Tage, nachdem Präsident Donald Trump eine "Blockade" von sanktionierten Öltankern angekündigt hatte, die Venezuela ein- oder verlassen.

Der Tanker, Centuries, war auf dem Weg nach China

Laut Schiffsdokumenten transportierte der Tanker Centuries etwa 1,8 Millionen Barrel venezolanisches Merey-Rohöl und war auf dem Weg nach China. US-Beamte erklärten, das Schiff sei fälschlicherweise gekennzeichnet gewesen und sei Teil der sogenannten Schattenflotte Venezuelas, die zur Umgehung von Sanktionen eingesetzt wurde.

Die venezolanische Regierung verurteilte die Abfangaktion als Akt der "internationalen Piraterie". China, der größte Käufer von venezolanischem Rohöl, ist für etwa 4 % seiner Gesamtimporte auf das Öl angewiesen. Ein Vorfall, der die steigenden Spannungen über die Durchsetzung der Sanktionen gegen Venezuelas Ölexporte durch die Vereinigten Staaten unterstreicht.