Die USA behaupten, China habe 2020 einen verdeckten Atomtest durchgeführt

Die Vereinigten Staaten haben weitere Details zu einem angeblichen unterirdischen Nukleartest veröffentlicht, den China im Juni 2020 durchgeführt hat. Der stellvertretende Außenminister Christopher Yeaw sagte dem Hudson Institute (über Reuters), dass eine seismische Station in Kasachstan eine Explosion der Magnitude 2,75 in der Nähe des Lop-Nor-Testgeländes registriert habe, die seiner Meinung nach weder mit Bergbauexplosionen noch mit Erdbeben vereinbar sei und "das, was man bei einem nuklearen Explosionstest erwarten würde".

Die Comprehensive Test Ban Treaty Organization erklärte, die verfügbaren Daten seien unzureichend, um die Behauptung zu bestätigen. China, das das Testverbotsabkommen von 1996 unterzeichnet, aber nicht ratifiziert hat, bestritt, einen Atomtest durchgeführt zu haben, und behauptet, internationale Verpflichtungen einzuhalten.

China und Nukleartests (Konzept) // Shutterstock

US-Präsident Donald Trump drängt China, nach dem Ablauf von New START am 5. Februar ein neues Dreifachwaffenabkommen mit den USA und Russland auszuhandeln. Das Pentagon schätzt, dass China derzeit über über 600 operative Sprengköpfe verfügt und seine strategischen nuklearen Fähigkeiten ausbaut, womöglich bis 2030 die Marke von 1.000 Sprengköpfen überschreiten könnte.

Yeaw deutete an, dass China versucht haben könnte, den Test mit "Entkopplung" zu verbergen, einer Methode, die seismische Schockwellen durch unterirdische Detonationen reduziert. Diese Behauptung verstärkt die wachsende weltweite Besorgnis über ein sich beschleunigendes nukleares Wettrüsten...