Die USA beginnen mit der Blockade iranischer Häfen

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Die Vereinigten Staaten haben begonnen, die Seeblockade für Schiffe, die in iranische Häfen ein- und auslaufen, durchzusetzen, was eine große Eskalation des Konflikts markiert und den fragile Waffenstillstand in der Region weiter belastet.

Präsident Donald Trump bestätigte diesen Schritt und sagte, die USA würden iranische Schiffe (und alle Schiffe, die den Mautforderungen Teherans entsprechen) daran hindern, frei zu operieren. Die Blockade konzentriert sich auf Gewässer, die mit der Straße von Hormus verbunden sind, der für die globale Energieversorgung entscheidenden Weg.

Iran reagierte mit scharfen Warnungen, bezeichnete die Aktion als "Piraterie" und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen gegen Häfen im gesamten Golf. Beamte erklärten, dass jede ausländische Militärpräsenz, die versucht, den Wasserweg zu kontrollieren, die Instabilität eskalieren und weitreichende regionale Folgen auslösen könnte.

Dieser Schritt folgt auf gescheiterte Verhandlungen in Islamabad, die darauf abzielten, den Krieg zu beenden, wodurch ein zweiwöchiger Waffenstillstand zunehmend vom Zusammenbruch bedroht wird. Trotz anhaltender diplomatischer Kontakte bleiben beide Seiten in wichtigen Fragen, darunter Irans Atomprogramm und die Kontrolle der Seewege, weit voneinander entfernt.

Die globalen Märkte reagierten schnell, wobei die Ölpreise angesichts der Befürchtung langanhaltender Störungen wieder über 100 US-Dollar pro Barrel stiegen. Die NATO-Verbündeten, darunter Großbritannien und Frankreich, haben sich geweigert, sich der Blockade anzuschließen, und fordern stattdessen Bemühungen, die Schifffahrtswege wieder zu öffnen und die Lage zu stabilisieren.