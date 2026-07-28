Die US-Sängerin D4vd wird wegen des Mordes an einem 14-jährigen Mädchen vor Gericht gestellt

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Es wurden genügend Beweise vorgelegt, was bedeutet, dass der 21-jährige amerikanische Sänger D4vd, dessen richtiger Name David Burke ist, wegen des Mordes an einem 14-jährigen Mädchen, mit dem er angeblich eine Beziehung hatte, vor Gericht gestellt wird.

Laut Sky News soll Burke Celeste Rivas Hernandez getötet haben, nachdem sie damit gedroht hatte, ihre Beziehung öffentlich zu machen. Laut den Informationen stach Burke Hernandez nieder und zerstückelte ihre Leiche in seiner Garage, bevor er ihre Überreste in einem Auto versteckte, das bald darauf verlassen wurde. Hernandez' verwesende Überreste wurden im September 2025 im Raum Hollywood Hills in Los Angeles entdeckt.

Burke wurde im April 2026 festgenommen und behauptet, Hernandez' Alter nicht zu kennen und bestreitet die Mordvorwürfe sowie weitere Anklagepunkte, darunter Verstümmelung menschlicher Überreste und sexuellen Kindesmissbrauch.

Burkes Anwälte behaupten, es gebe nicht genügend Beweise, um eine Mordanklage zu stützen, haben jedoch keine Argumente gegen die Verstümmelungs- oder sexuellen Missbrauchsvorwürfe vorgebracht. Ungeachtet dessen wird bald alles entschieden, da Burke bis zu einer Anklageerhebung am 31. August ohne Kaution festgehalten wird, wobei möglicherweise bereits 60 Tage später ein Prozess beginnt.