Die US-Kinokassen sind auf dem besten Weg, dieses Jahr über 10 Milliarden Dollar zu überschreiten

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Sind wir endlich zurück? Nach Jahren, in denen Menschen darauf konditioniert wurden, einfach zuzusehen und auf eine digitale Veröffentlichung zu warten, scheint 2026 das Jahr zu sein, in dem die US-Kinokassen wieder Fuß und Bahn finden, da sie in diesem Jahr auf 10 Milliarden Dollar liegen wird – eine Zahl, die seit der Zeit vor der Pandemie nicht mehr gesehen wurde.

Laut Variety herrscht in Hollywood ein Gefühl von Optimismus. IMAX-CEO Richard Gelfond erhält überall Anrufe wegen Tickets, die Tickets für Die Odyssee wollen, und Seth Rogen glaubt, dass die Studioleiter wieder voller Selbstvertrauen sind. "Ich führe ständig Gespräche mit Studioleitern, und man spürt einen Optimismus, den sie schon lange nicht mehr gespürt haben. Es erinnert mich ein wenig mehr daran, wie es sich vor 15 Jahren angefühlt hat, nämlich dass man glaubt, dass sie wieder gewinnen können", sagte er.

Gerade 2026 hat eine deutliche Wende gegenüber früheren Trends gebracht. Superheldenfilme sind nicht mehr die unmittelbaren Geldquelle, die sie einst waren, und obwohl es noch viel Vorfreude auf Spider-Man: Brand New Day und Avengers: Doomsday gibt, gibt es keine Garantie, dass sie sofort Milliardenerfolge werden. Stattdessen finden sich Hits in originelleren Geschichten, wie Curry Barkers Obsession oder der bereits erwähnten Odyssee-Adaption von Christopher Nolan. Wenn Hollywood die richtigen Lehren aus den jüngsten Trends zieht, werden wir vielleicht 2027 und darüber hinaus eine fortgesetzte Rückkehr an die Kinokassen erleben.