Die US-Gesundheitsbehörde verlangt von ihren Mitarbeitern nun, dass sie auf die E-Mails von Elon Musk antworten

Das US-Gesundheitsministerium hat seine Richtlinie geändert und verlangt von den Mitarbeitern nun, wöchentlich auf E-Mails zu antworten. Dazu gehören Mitarbeiter der Food and Drug Administration und der Centers for Disease Control and Prevention (via Reuters).

Die E-Mails, die vom Department of Government Efficiency stammen, zielen darauf ab, die Leistung von Regierungsangestellten zu bewerten, und werden vom Milliardär Elon Musk und der Trump-Regierung unterstützt.

Ursprünglich war den Mitarbeitern versichert worden, dass die Antwort freiwillig sei und ihre Beschäftigung nicht beeinträchtigen würde, aber eine neue Anweisung vom Montag wies sie an, bis Mitternacht eine Antwort einzureichen und sich mit den Vorgesetzten abzustimmen, um die Einhaltung sicherzustellen.

Den Mitarbeitern wurde geraten, ihre Zusammenfassungen breit zu halten und die Offenlegung sensibler Informationen zu vermeiden, eine Abkehr von früheren Warnungen, dass ausländische Unternehmen auf die Antworten zugreifen könnten.

Das Ministerium überarbeitete sogar seine eigene Kommunikation zweimal an einem einzigen Tag und entfernte in der endgültigen Version Verweise auf Sicherheitsrisiken, was auf eine chaotische Einführung der Richtlinie hindeutete. Vorerst bleibt abzuwarten, wie die Mitarbeiter auf diese abrupte Kehrtwende reagieren werden.