Die U.S. Army wollte junge Frauen, Schwarze und Hispanoamerikaner über Twitch, Paramount+ und WWE erreichen

HQ

Die US-Armee hat seit geraumer Zeit ein Problem: Sie kämpft darum, neue Rekruten zu finden, um diejenigen zu ersetzen, die in den Ruhestand gehen. Dies hat zu neuen Ideen geführt, wie diese potenziellen neuen Rekruten und insbesondere Frauen, Schwarze und Hispanoamerikaner erreicht werden können.

Die Idee war, Millionen von Dollar für verschiedene Sponsorings in "eSports-Turnieren, einzelnen hochkarätigen Call of Duty-Streamern und Twitch-Events" auszugeben. In vielen Fällen fanden diese Sponsorings nicht statt, weil Activision Blizzard (Herausgeber von Call of Duty) in eine Reihe von Belästigungsbeschwerden verwickelt wurde.

Klar ist, dass "die Dokumente zeigen, dass das US-Militär Spiele und insbesondere Call of Duty als potenziell nützliches Branding- und Rekrutierungsinstrument betrachtete". Zum Beispiel war die Idee, 750.000 US-Dollar für das Call of Duty League Esports-Turnier, den Streaming-Dienst Paramount + (und seine TV-Serie Halo) auszugeben. Weitere 200.000 US-Dollar waren für Call of Duty Mobile geplant.

Was halten Sie davon, dass das Militär versucht, neue Rekruten über Videospiele zu finden? Erzähl es uns in den Kommentaren.

Danke, Vice