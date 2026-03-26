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Die US-Armee hat das höchste Einberufungsalter auf 42 erhöht und die Beschränkungen für Rekruten mit geringfügigen Marihuana-Verurteilungen aufgehoben, um ihren Rekrutierungspool zu erweitern.

Die neuen Regeln erhöhen die Altersgrenze von 35 Jahren und erlauben es Antragstellern mit einem einzelnen cannabisbezogenen Vergehen, sich ohne besondere Ausnahmen einzuschreiben.

Beamte sagen, die Änderungen bringen die Armee näher an andere Zweige und spiegeln eine Verschiebung hin zu älteren, erfahreneren Kandidaten wider.

Die Entscheidung folgt auf jahrelange Rekrutierungsdefizite, darunter 25 % erreichte Ziele im Jahr 2022. Analysten haben angedeutet, dass ältere Rekruten mehr Konzentration und technische Fähigkeiten bieten können.

Das politische Update erfolgt, während die USA unter Donald Trump weiterhin militärische Operationen im Ausland durchführen (insbesondere jetzt natürlich im Nahen Osten), was den Druck erhöht, die Truppenstärke zu stärken.