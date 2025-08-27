Die US-amerikanische Restaurantmarke Cracker Barrel bringt nach heftiger Gegenreaktion ihr altes Logo zurück

HQ

Cracker Barrel, die US-amerikanische Restaurant- und Geschenkeladenkette, gestaltet ihr Logo nicht mehr neu. Dies geschieht, nachdem ein neues, vereinfachtes Logo vorgeschlagen wurde, bei dem der charmante orangefarbene Mann, der sich an ein Fass lehnt, und der größte Teil der stilvollen Schriftart aus dem Logo entfernt wurde.

Unternehmen stellen seit Jahren "vereinfachte" Logos her, aber es schien, dass dies für die Amerikaner ein Schritt zu weit war, da sie sich hart gegen die Änderung wehrten. In einem Beitrag in den sozialen Medien bestätigte Cracker Barrel, dass es mit dem neuen Logo nicht mehr weitermachen wird.

"Wir danken unseren Gästen, dass sie Ihre Stimmen und Ihre Liebe zu Cracker Barrel teilen. Wir haben gesagt, dass wir zuhören würden, und das haben wir getan. Unser neues Logo verschwindet und unser "Old Timer" wird bleiben", heißt es in dem Beitrag.

Während einige froh sind, dass diese Kontroverse ein Ende hat, wird eine andere Seite des Internets nicht glücklich sein, bis die CEO Julie Felss Masino zurücktritt. Die Anti-Woke-Menge ist der Meinung, dass auch die Unterstützung von LGBTQ+-Initiativen durch Cracker Barrel nach dieser Logoänderung beendet werden sollte.