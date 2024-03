Die ursprünglichen Macher von Ghoulies planen eine brandneue Filmtrilogie

HQ

Nach drei Jahrzehnten Abwesenheit beleben die ursprünglichen Schöpfer von Ghoulies die Serie mit einer brandneuen Filmtrilogie für eine neue Generation. Jefery Levy und Luca Bercovici haben nun die inländischen Rechte an ihrer Kultserie zurückerobert und bereits zwei Drehbücher für die Trilogie geschrieben. Das Drehbuch für den dritten Film soll zur Hälfte fertig sein.

In einer Pressemitteilung, in der die Trilogie angekündigt wird, heißt es außerdem: "Das Team erweitert das Ghoulies-Universum über die Leinwand hinaus mit einer Buchreihe, die die Leser in die dunkelsten Tiefen des Ghoulies-Universums eintauchen lässt.

Fans können sich darauf freuen, ein Stück des Ghoulies-Universums mit nach Hause zu bringen, mit einer exklusiven Linie von Figuren, Kleidung und Sammlerstücken für jeden Anhänger der herrlich dämonischen Ghoulies."

Danke, verdammt ekelhaft.