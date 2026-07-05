Die ursprüngliche Vision des Zootropolis-Autors für Andor weckt Neugier der Fans

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Es ist schwer, seit der Disney-Übernahme eine bessere Star Wars-Serie zu entwickeln als Andor. Es ist so gut, dass es sich nicht einmal so anfühlt, als würde man Star Wars sehen, sondern stattdessen ein spannendes, cleveres Spionagedrama, das zeigt, wie das Böse an die Macht kommt. Allerdings hätte es eine ganz andere Serie werden können, wenn Jared Bush am Steuer gewesen wäre.

Bush, berühmt für seine Co-Regie und das Schreiben von Zootropolis, schlug zunächst eine Idee für Andor vor. Dieser Vorschlag wurde inzwischen öffentlich gemacht und online über DiscussingFilm veröffentlicht. Sie lautet wie folgt:

"Die junge Rebellion erlebt einen lähmenden Rückschlag, als ein imperialer Maulwurf, der in ihren Reihen verborgen war, eine Reihe von Rebellenbasen verwüstete. Cassian Andor, ein junger Geheimdienstmitarbeiter, ist einer der wenigen, die überleben, nur um fälschlicherweise beschuldigt zu werden, selbst der Maulwurf zu sein. Draußen in der Kälte entdeckt Cassian, dass der einzige Weg, seinen Namen reinzuwaschen und den Maulwurf zu finden, darin besteht, einen imperialen Planeten zu infiltrieren, der der Schlüssel zur Aufdeckung der Identität des Maulwurfs birgt."

Diese Idee klingt in mancher Hinsicht ähnlich wie die Serie, die wir bekommen haben, aber in anderen deutlich anders. Es würde viel mehr um Cassians Überlebensweg gehen als um einen umfassenderen Blick darauf, was aus der Galaxie in der Ära des Imperiums wurde. Es hätte vielleicht keine herausragenden Charaktere wie Luthen Rael, Mon Mothma und ähnliche gegeben. Dennoch sind einige Fans an der Alternative interessiert.

"Ich bin besessen von dem Andor, das wir bekommen haben, aber ein kleiner Teil von mir ist ein wenig neugierig, wie diese Version wohl ausgesehen hätte. Cassian ganz draußen in der Kälte zu sehen, wie er in den frühen Rebellenzellen mit Paranoia zu kämpfen hatte, hätte sehr angespannt sein können", heißt es in einem Kommentar. "Dieses Konzept fühlt sich eher wie eine klassische Spionageserie an als wie klassisches Star Wars, und genau deshalb hätte es so gut funktionieren können", sagt ein anderer.

Was hältst du von diesem alternativen Andor?