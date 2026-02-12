Die ursprüngliche April O'Neil-Schauspielerin sollte ihre Rolle in Turtles: The Last Ronin erneut übernehmen

Ende letzten Jahres erlitten die Fans von Teenage Mutant Ninja Turtles einen echten Rückschlag. Paramount soll Berichten zufolge die Arbeit an dem mit Spannung erwarteten Film basierend auf The Last Ronin eingestellt haben, einer besonders brutalen Comicbuch-Interpretation der Ninja-Turtles.

Es wurde kein offizieller Grund genannt, aber es scheint, dass Paramount keine R-Rated-Turtles wollte und sich lieber auf familienfreundlichere Ninja-Unterhaltung konzentrieren wollte. Leider haben wir jetzt noch deprimierendere Nachrichten dazu, da Judith Hoag offenbar an der Verfilmung beteiligt war.

Der Name sagt mir vielleicht nichts, aber sie ist die Schauspielerin, die April O'Neil im Film von 1990 spielte und die erste Filmschwärmerei vieler junger Jungen wurde. Sie trat auf der Big Lick Comic-Con in Virginia auf (dank Collider) und enthüllte, dass sie angesprochen wurde, die ältere Version von April aus The Last Ronin zu spielen. Hoag hätte das gerne gemacht, aber es scheint nicht völlig auszuschließen, dass es trotzdem passieren könnte:

"Ja, ich wurde angesprochen, und ich wäre glücklich. Das wäre ein großartiger Abschluss für mich. Und vielleicht passiert das und vielleicht auch nicht. Wir werden sehen."

Judith Hoag ist natürlich in jeder Hinsicht perfekt für die Rolle geeignet und hat zudem das richtige Alter, was es dem Film ermöglichen würde, besser zu den früheren Produktionen zu passen. Aber... Ob das jemals passieren wird, bleibt abzuwarten, und vorerst müssen wir uns mit mehr kinderfreundlichen Ninja-Schildkröten begnügen statt mit etwas, das nicht für Kinder geeignet ist.