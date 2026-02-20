Die Ermittlungen zu Prinz Andrew vertiefen sich diesen Freitag: Die Polizei durchsucht das königliche Anwesen

HQ

Die britische Polizei durchsuchte am Freitag Immobilien, die mit Prinz Andrew in Verbindung stehen, während die Ermittlungen zu mutmaßlichem Fehlverhalten im öffentlichen Amt andauerten, einen Tag nachdem seine Festnahme die Monarchie erschüttert hatte. Die Beamten führten Durchsuchungen auf der Wood Farm auf dem Sandringham-Anwesen und in seinem ehemaligen Wohnhaus auf dem Windsor-Anwesen durch.

Andrew, der jüngere Bruder von König Karl III., wurde am Donnerstag unter dem Verdacht festgenommen, während seiner Zeit als britischer Handelsgesandter vertrauliche Regierungsdokumente an den verstorbenen Finanzier Jeffrey Epstein geschickt zu haben. Er wurde nach mehr als zehn Stunden Haft freigelassen und wurde nicht angeklagt. Die Polizei teilte mit, dass er weiterhin untersucht wird.

Ihre Majestät Königin Elisabeth und Sohn Prinz Andrew // Shutterstock

Der Fall folgt auf die Veröffentlichung von Millionen US-Dokumenten im Zusammenhang mit Epstein, die angeblich zeigen, dass Andrew offizielle Berichte über Investitionsmöglichkeiten im Ausland geteilt hat. Andrew hat konsequent Fehlverhalten bestritten und zuvor gesagt, er bereue seine Verbindung zu Epstein.

In einer öffentlichen Erklärung erklärte König Karl, er habe von der Festnahme mit "tiefster Besorgnis" erfahren und betonte, dass "das Gesetz seinen Lauf nehmen muss." Fehlverhalten im öffentlichen Amt ist in England und Wales eine schwere Straftat im Common Law und kann, wenn es vor Gericht belegt wird, eine Höchststrafe von lebenslanger Haft nach sich ziehen...