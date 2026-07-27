HQ

Andy Burnham, der letzte Woche sein Amt in der Nummer 10 Downing Street als neuer britischer Premierminister antrat, erwartet diese Woche seinen ersten internationalen Besucher. Dieser Besucher ist niemand anderes als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, und das Treffen soll die Welt daran erinnern, dass Großbritannien fest an der Seite der Ukraine steht, während der Krieg gegen Russland andauert.

"Großbritannien steht Seite an Seite der Ukraine, Schulter an Schulter, und unsere Unterstützung bleibt unerschütterlich. Russland sollte keinen Zweifel an unserer Entschlossenheit haben, und wir werden nicht zurückweichen, bis wir einen dauerhaften und gerechten Frieden für die Ukraine erreicht haben", sagte Burnham in einer Erklärung vor dem Besuch (über Reuters).

Im Rahmen des Besuchs treffen sich die beiden Staatschefs mit mehr als 200 ukrainischen Militärangehörigen, die in den vergangenen drei Wochen in Großbritannien an der Übung Sea Breeze teilgenommen haben, einer Minenabwehrübung zur Vorbereitung von Militärangehörigen auf Einsätze im Schwarzen Meer. Vor diesem Treffen besuchte Sir Keir Starmer – Großbritanniens ehemaliger Premierminister – die Ukraine, wo er 300 Millionen Euro versprach, um der Ukraine 16 Gripen-Kampfjets zu liefern, die in Schweden hergestellt wurden.