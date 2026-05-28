Die Unsicherheit wächst bei Neymar und Brazil: Er verbrachte den Tag in einer Klinik und verpasste Freundschaftsspiele

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Neymar schaffte es schließlich in den brasilianischen Kader für die Weltmeisterschaft, sehr zum Missfallen von João Pedro und seiner Familie, aber es besteht weiterhin Unsicherheit, ob der Spieler in guter körperlicher Verfassung für den Wettbewerb sein wird... ob er überhaupt fit sein wird.

Am Donnerstag, dem ersten Trainingstag vor der Weltmeisterschaft für Brasilien, fehlte Neymar auffällig in der Gruppe, da er sich kürzlich eine Wadenverletzung zugezogen hatte, die er sich in seinen letzten Spielen für Santos vor der Kaderbekanntgabe zugezogen hatte – eine Verletzung, die seine Chancen auf einen Einstieg in den Kader fast völlig zunichtegemacht hätte.

Anstatt zu trainieren, verbrachte der Spieler den Tag in einer Klinik für medizinische Untersuchungen, begleitet von Ärzten der brasilianischen Mannschaft. Als er gegen 1:00 Uhr morgens die Klinik verließ, äußerte Neymar laut Globo Esporte über RMC Sport bei der Rückkehr ins Granja Comary-Trainingszentrum einige Bedenken.

Das medizinische Personal des Teams verfügt nun über die notwendigen Informationen, um das Ausmaß seiner Verletzung zu bestimmen, aber es wird angenommen, dass Neymar die beiden Freundschaftsspiele gegen Panama und Ägypten am 31. Mai und 6. Juni endgültig verpassen wird... und es besteht die Möglichkeit, dass Neymar ganz aus dem Kader genommen wird: Das Team hat bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel (14. Juni) Zeit, Änderungen im 26-köpfigen Kader vorzunehmen. Es wäre ein letzter Ausweg, aber sicher wird Chelseas Joao Pedro bis dahin den Atem anhalten...