Die Universal Studios Florida bestätigen, dass eines ihrer berühmtesten Fahrgeschäfte im Jahr 2025 endgültig geschlossen wird

HQ

Achterbahnfans sollten im Jahr 2025 einen Ausflug ins Universal Orlando Resort machen. Nach jahrelangen Gerüchten hat Universal nun bestätigt, dass seine kultige Achterbahn Rip Ride Rockit im September 2025 schließen wird.

Die Achterbahn wird komplett aus den Universal Studios Florida, einem der vielen Parks des Resorts in Orlando, entfernt und durch eine neue große Achterbahn ersetzt, obwohl noch nicht bekannt ist, was sie sein wird und wie sie thematisch gestaltet sein wird. Rip Ride Rockit war unter den Achterbahn-Enthusiasten am berühmtesten, auch wenn die meisten sich einig waren, dass es nicht besonders gut war oder gut gealtert war.

Die Attraktion wurde 2009 vom deutschen Hersteller Maurer eröffnet. Er erreichte eine Höhe von 166,9 Fuß (50,9 Meter), eine Geschwindigkeit von 65 mph (104,5 km/h) und verlieh einem Park, der sonst hauptsächlich aus Bewegungssimulatoren in Tonbühnen besteht, ein kinetisches Gefühl. Darüber hinaus hatte er die Besonderheit, dass er Musik spielte: Jeder Sitz hatte einen Satz Lautsprecher, und man konnte aus einer Vielzahl von Songs wählen, von Rock bis Pop, Disco oder Rap, um die Fahrt zu begleiten.

Aufgrund dieser bahnbrechenden Natur gab es jedoch auch einige technische Probleme, und viele Fans empfanden es in letzter Zeit als etwas unangenehm. Aus diesem Grund wurde die Entscheidung, es zu schließen und zu ersetzen, nicht auf allzu viele Gegenreaktionen gestoßen, auch wenn viele sicherlich nostalgisch nach einer so großen Fahrt denken werden. Zumindest haben Sie noch Zeit, es zu fahren, bevor es im September 2025 endgültig schließt.

Werbung: