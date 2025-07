Die unglaubliche Parade von Ann-Katrin Berger, der deutschen Torhüterin, die zweimal an Krebs erkrankte

HQ

Deutschland ist der letzte Halbfinalist bei der Frauen-EM, nachdem es ein Spiel gegen Frankreich unterlegen überstanden hatte, nachdem Kathrin Hendrich ein rotes Auto gesehen hatte, weil sie Griedge Mbock an den Haaren gezogen hatte. Frankreich spielte mit 25% Ballbesitz, schaffte es aber trotzdem, das Spiel in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen zu bringen. Und Deutschlands Torhüterin Ann-Katrin Berger wurde zur Heldin, als sie zwei Paraden zeigte und auch den fünften Elfmeter für ihr Team verwandelte.

Bergers Beitrag zum Spiel geht jedoch über das Elfmeterschießen hinaus, denn sie parierte sechs Mal im Strafraum und klärte zweimal in der Luft. Dazu gehört auch diese unglaubliche Parade, die viele deutsche Fans jetzt immer wieder sehen und die unglaubliche Geschwindigkeit und Beweglichkeit des 34-jährigen Spielers zeigt, der derzeit beim Gotham FC, zuvor bei Chelsea, Birmingham City und Paris Saint-Germain spielt.

Berger überlebte zweimal den Krebs. Im November 2017, im Alter von 27 Jahren, wurde bei ihr Schilddrüsenkrebs diagnostiziert. Drei Monate später kehrte sie auf den Platz zurück. Im August 2022 gab sie bekannt, dass sie erneut an Schilddrüsenkrebs erkrankt war, kehrte aber einen Monat später zurück. Tätowierungen auf ihrem Hals mit der Aufschrift "Es gibt nur jetzt" überdecken die Narben der Behandlung, aber es war das Fußballspielen, das sie psychisch heilte.

In ihrer langen Karriere hat sie Dutzende von Trophäen gewonnen, darunter vier Super-League-Titel in Folge mit Chelsea zwischen 2020 und 2023 und den Concacaf W Champions Cup in diesem Jahr mit Gotham FC aus New York. Mit Deutschland hat sie jedoch nur die Bronzemedaille in Paris 2024 gewonnen, nach ihrem ersten Einsatz im Jahr 2020. Werden Ann-Katrin Berger und Deutschland in der Schweiz zu Ruhm und Ehre finden? Am Mittwoch müssten sie zuerst Spanien schlagen...