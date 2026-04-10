Die ungarische Opposition führt gegen Orbán, wie Umfragen zeigen

HQ

Die ungarische Oppositionspartei Tisza hat laut einer neuen Umfrage, die vor der Parlamentswahl am Sonntag veröffentlicht wurde, die regierende Fidesz unter Ministerpräsident Viktor Orbán in Führung gebracht.

Die vom Publicus Institute durchgeführte Umfrage zeigt Tisza (angeführt von Péter Magyar) mit 52 % Unterstützung bei den entschiedenen Wählern, verglichen mit 39 % bei Fidesz. Unter allen Befragten liegt Tisza bei 38 %, während Fidesz mit 29 % dahinterliegt.

Trotz des offensichtlichen Vorteils der Opposition bleibt das Ergebnis ungewiss, da ein großer Anteil unentschlossener Wähler auf etwa 25 % geschätzt wird.

Die Wahl stellt die ernsthafteste Herausforderung für Orbáns 16-jährige Herrschaft dar, wobei mehrere aktuelle Umfragen einen konstanten Vorsprung für Tisza in den letzten Wochen des Wahlkampfs zeigen.