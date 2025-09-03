Die unerhörte Distanz zwischen der Premier League und den anderen europäischen Ligen bei den Transferkosten

HQ

Der Transfermarkt für den Sommer ist beendet, und die Unterschiede in den Ausgaben zwischen der englischen Premier League und den anderen großen Ligen in Europa (Spanien, Frankreich, Deutschland und Italien) sind exorbitant. Rechnet man mit Last-Minute-Transfers wie Aleksander Isak, der für einen Rekordbetrag für den englischen Fußball nach Liverpool wechselte (mit 150 Millionen Euro der drittteuerste Fußballer aller Zeiten), haben die Premier-League-Klubs in diesem Sommer unglaubliche 3.250 Milliarden Euro ausgegeben.

Das ist dreimal mehr als der zweitgrößte Spender, Italien. Insgesamt haben die Vereine aus jedem Land so viel Geld für neue Spieler ausgegeben:



Premier League: 3.250 Mio. Euro, 2.824 Mio. Pfund



Serie A: 1.120 Mio. €, 973 Mio. £



Bundesliga: 775 Mio. Euro, 673 Mio. Pfund



LaLiga: 696 Mio. Euro, 605 Mio. Pfund



Ligue 1: 571 Mio. Euro, 496 Mio. Pfund



Allein Liverpool gab mit 489 Millionen Euro fast so viel aus wie der gesamte französische Fußball. Acht der zehn umsatzstärksten Klubs in Europa sind Engländer, mit den einzigen Ausnahmen Real Madrid (185 Millionen Euro für vier Spieler) und Atlético de Madrid (185 Millionen Euro für acht Spieler, einschließlich der Last-Minute-Verpflichtung von Nico González von Juventus).

Ein Teil des Grundes für dieses Ungleichgewicht liegt im Prestigeverlust (in der Bundesliga gab es viel mehr hochkarätige Abgänge, wie Florian Wirtz nach Liverpool oder Thomas Müller nach Vancouver, mit der einzigen Ausnahme des Transfers von Luis Díaz zum FC Bayern), aber insbesondere in Spanien hat LaLiga eine viel strengere Gesetzgebung, die ein "finanzielles Fairplay" mit Ausgabengrenzen gewährleistet, die proportional zu den Einnahmen des Vereins sind. damit keine Unwuchten entstehen.

Aus diesem Grund haben viele Vereine Schwierigkeiten, Spieler zu verpflichten (einschließlich hochkarätiger Vereine wie dem FC Barcelona, die ihre Neuzugänge oft nicht legal registrieren können). Aus diesem Grund wurde die Verpflichtung von Antony bei Real Betis als riskanter Schritt angesehen. In Spanien würden die Ausgaben von Liverpool (die in diesem Sommer die drei teureren Spieler Isak für 150 Millionen Euro, Wirtz für 140 Euro und Hugo Ekitiké für 95 Millionen Euro gekauft haben) wahrscheinlich nie anfallen...