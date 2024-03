Die unendliche Geschichte wird als neue Filmreihe wiederbelebt

HQ

Michael Endes Kinderbuchklassiker The Neverending Story, eine Geschichte, die in den 1980er Jahren verfilmt wurde und selbst zu einem großen Kultklassiker wurde, soll neu aufgelegt werden.

Hinter den Plänen steckt See-Saw Films, ein Unternehmen, das mehrere gefeierte Produktionen im Repertoire hat. Dazu gehören Slow Horses, The King's Speech und The Power of the Dog.

Das Projekt wird sich natürlich wieder um den gemobbten Bastian und seine Flucht in die Welt der Bücher drehen, aber dieses Mal wird es, so der Produzent, in größerem Stil neu erzählt.

Im Gespräch mit Variety sagte Produzent Iain Canning:

"Die Geschichte ist sowohl zeitgemäß als auch zeitlos und hat wirklich die Möglichkeit, auf eine neue Art und Weise erzählt zu werden, und ein Teil der Besonderheit des Buches ist, dass man in verschiedenen Altersstufen seines Lebens darauf zurückkommen und verschiedene Bedeutungsebenen finden kann.

Wie wunderbar ist es also, dass wir die Möglichkeit haben, eine neue Perspektive einzunehmen, die neue Schichten und Bedeutungen haben wird. Wir glauben einfach, dass jede Generation ihre eigene Reise nach Fantastica verdient."

Was denkst du über dieses Projekt, wird es besser sein als die Version aus den 1980er Jahren?