Die UN warnt, dass der Libanon angesichts der Kriegsfolgen im Iran in eine Ernährungskrise gerät

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Das Welternährungsprogramm hat gewarnt, dass der Libanon mit einer wachsenden Ernährungssicherheitskrise konfrontiert ist, da der Krieg mit Iran weiterhin Lieferketten stört und die Preise in die Höhe treibt.

Trotz eines fragilen Waffenstillstands, der US-amerikanische und israelische Angriffe auf den Iran stoppt, gehen die mit der Hisbollah verbundenen Kämpfe im Libanon weiter und destabilisieren das Land weiter.

Laut WFP werden Lebensmittel zunehmend unerschwinglich, wobei die Gemüsepreise um mehr als 20 % steigen und das Brot seit Anfang März um 17 % gestiegen ist. Gleichzeitig sind die Einkommen gestört und die Nachfrage ist stark gestiegen, da Familien vertrieben werden.

Die Lage ist besonders ernst im Süden Libanons, wo mehr als 80 % der Märkte nicht mehr funktionieren. In diesen Gebieten berichten Händler, dass weniger als eine Woche an lebenswichtigen Lebensmitteln übrig sind.

Auch die Hilfslieferung wird aufgrund von Schäden an der Infrastruktur und anhaltender Unsicherheit schwieriger, obwohl es begrenzten Konvois gelungen ist, einige der am stärksten betroffenen Regionen zu erreichen.

Das WFP schätzt, dass derzeit rund 900.000 Menschen im Libanon unter Ernährungsunsicherheit leiden – eine Zahl, die voraussichtlich mit der Verschärfung der Krise steigen wird.